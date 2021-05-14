После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов

Цель правоохранительных органов - чтобы в Украине не осталось ни одного вора в законе.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Большая часть из них уехала, два человека сидит сейчас за решеткой, один сидит сейчас в СИЗО, ожидает приговор, и один сидит, скажем так, на депортацию. У нас полный перечень всех лиц, они, как говорил классик, у нас "в папках", и мы понимаем, что происходит. Наша задача - чтобы ни вора в законе не было на территории Украины. Им здесь нечего делать", - сказал Данилов.

По его словам, всего в мире есть 542 вора в законе - эта информация ФБР и правоохранителей из Евросоюза. 15 их них - граждане Украины.

"Из них 7 находятся на территории Украины. Против них сегодня также были применены санкции в соответствии с действующим нашим законодательством", - добавил Данилов.

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