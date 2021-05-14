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После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов

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После принятия закона о ворах в законе их в Украине стало в 2 раза меньше: не 34, а 17, - Данилов
Цель правоохранительных органов - чтобы в Украине не осталось ни одного вора в законе.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Большая часть из них уехала, два человека сидит сейчас за решеткой, один сидит сейчас в СИЗО, ожидает приговор, и один сидит, скажем так, на депортацию. У нас полный перечень всех лиц, они, как говорил классик, у нас "в папках", и мы понимаем, что происходит. Наша задача - чтобы ни вора в законе не было на территории Украины. Им здесь нечего делать", - сказал Данилов.

По его словам, всего в мире есть 542 вора в законе - эта информация ФБР и правоохранителей из Евросоюза. 15 их них - граждане Украины.

"Из них 7 находятся на территории Украины. Против них сегодня также были применены санкции в соответствии с действующим нашим законодательством", - добавил Данилов.

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Топ комментарии

  • Index_Dias
    какие еще нахер "санкции", клоуны гребаные
    не надо делать подмены понятий - закона и уголовной ответсвенности за совершенное преступление

    просто в стране не власть, а кусок дерьма
  • Romk@
    Новый способ избежать тюрьмы от РНБО, уникальная практика не имеющая аналогов в мире: ввод санкций против граждан находящихся на территории твоей страны 🙄
  • Index_Dias
    бред сивой кобылы
    кто хочет - тот делает, кто не хочет - ищет причины и отговорки
    в свое время в Грузии сломали хребет воровскому дерьму и никаких клоунских санкций не понадобилось
    потому что там где действует закон, там нет подмены понятий
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