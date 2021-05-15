Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским будет подписан указ о создании в стране кибервойск, этот вопрос обсуждался на заседании СНБО в закрытом режиме в пятницу, 14 мая.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента", - заявил Данилов.