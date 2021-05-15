Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос возможен обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, содержащихся в российских тюрьмах, секретарь СНБО ответил утвердительно.
"Это решение принимает Президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем ", - сказал Данилов.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.