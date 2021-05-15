К 18 годам тюрьмы приговорили капитана армии Беларуси Урада, который рассказал о приказе привлечь военных к разгону протестов

Верховный суд Беларуси приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам колонии строгого режима за "государственную измену".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 14 мая сообщила пресс-служба генпрокуратуры Беларуси.

"Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", – отметили в сообщении.



Урада лишили капитанского звания, приговор вступил в силу.

Судебный процесс над ним проходил в закрытом режиме. Это самый суровый приговор с начала протестов в Беларуси против фальсификации выборов и насилия, сообщило 14 мая "Радыё Свабода".



"В марте 2021 года был задержан и помещен под стражу по обвинению в государственной измене капитан Денис Урад, который, находясь на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Вооруженных Сил, сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о вовлечении военнослужащих Вооруженных Сил в деятельность по поддержанию правопорядка и направил копию Telegram-каналу", – написал 29 апреля правозащитный центр "Весна".



По информации "Радыё Свабода", речь идет о польском Telegram-канале.



Правозащитники признали Урада политзаключенным. Они подчеркнули, что в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.



"Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ", – заявили в правозащитной организации



