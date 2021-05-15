Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"На востоке Украины продолжается война с агрессором, поэтому все ваши научные изобретения и открытия - это не только ваши личные достижения и ваш творческий путь, это еще и значительный вклад в укрепление национальной безопасности и обороны нашей страны. Сегодня это имеет большое значение", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что согласно подписанному им закону со следующего года Государственная премия в области науки и техники будет переименована в Национальную премию Украины имени Бориса Патона.
"Можно сказать, что вы - последние представители отечественной науки, кто получит государственную премию с таким названием. Но, зная вашу настойчивость и жажду открытий, уверен, что это точно не последняя ваша государственная награда за ваши достижения", - добавил он.
Указами Зеленского присуждены 14 премий. Среди прочего награды получили работы, которые составляют государственную тайну.
Размер госпремии составляет 300 тыс. грн.