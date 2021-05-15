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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 322 человека, зафиксированы 6 796 новых случаев заражения, свыше 17 тыс. человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 322 человека, зафиксированы 6 796 новых случаев заражения, свыше 17 тыс. человек выздоровели
6 796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степнов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализировано - 2197 человек;

▪️летальных случаев - 322;

▪️выздоровели - 17 202 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР - 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели

Кроме этого, министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 150 244 человека;

🔺выздоровели - 1 849 803 человека;

🔺летальных случаев - 47 942;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9824399

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

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Топ комментарии

  • Валерий Тимофеев
    Довелось мне с супругой выйти в магазин вчера после 20 часов. Прошлись по Дерибасовской на Греческую площадь. Впечатление будто попали в прошлое: толпы людей, открытые площадки со столиками, где принимают пищу и проходящие люди заглядывают им в тарелки. В магазине сорвана надпись "Вход только в масках" и соответственно все без масок. Обратно пошли по Греческой - Ришельевской - Дерибасовской. Все рестораны заполнены. Навстречу попалась экскурсия человек из 30-40, еле разминулись, проходя мимо столиков. В общем вроде как народ выпустили на свободу и он пошёл в разнос.
    Сравнил это положение с Германией(звонила знакомая супруги оттуда).Постоянные требования ПЦР тестов(в аптеках бесплатно)при посещениях многих заведений, иначе не принимают. Обязательное ношение масок. Был и комендантский час. Составлены списки на на поступившую вакцину. Следующую очередь будут формировать после поступления новой партии. Население постанывает, но выполняет требования карантина.
    Вывод: они победят эпидемию, а нас ждёт 4 волна, а с учётом, что в Турции уже гуляет индийский штам, а нашим туристам там мёдом намазано,то и этот штам идёт к нам в гости.
    Как говорил Жванецкий:" Народ у нас хороший, да вот население подкачало".
  • Pavel Lymar
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  • YU ST
    В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3034
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