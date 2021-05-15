В Украине за сутки от COVID-19 умерли 322 человека, зафиксированы 6 796 новых случаев заражения, свыше 17 тыс. человек выздоровели
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степнов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализировано - 2197 человек;
▪️летальных случаев - 322;
▪️выздоровели - 17 202 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР - 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).
Кроме этого, министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 2 150 244 человека;
🔺выздоровели - 1 849 803 человека;
🔺летальных случаев - 47 942;
🔺проведено ПЦР-тестов - 9824399
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.