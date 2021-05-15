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Киевский форум по безопасности провел онлайн-дискуссию День Европы в Украине. ВИДЕО

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Киевский форум по безопасности провел онлайн-дискуссию День Европы в Украине. ВИДЕО
Сегодня, 15 мая Киевский Форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине. Война России против нашей независимости придает этому дню особое значение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию онлайн-дискуссии:

Так, в ходе дискуссии обсудят следующие вопросы:

- Что значит для нас идея Европы?
- Какой прогресс достигнут на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО?
- Что следует ожидать от саммита НАТО в июне 2021?
- Как убедить Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО?
- Как усилить сотрудничество ЕС и США для противодействия российской агрессии?

Участники дискуссии:

- Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции;
- Яцек Чапутович - министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах;
- Александр Вершбоу - почетный член Атлантического Совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;
- Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
- Даниил Лубкивский - директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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