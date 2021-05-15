Создание ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю, - Арахамия

Вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера" включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады.

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в программе "Свобода слова" Савика Шустера в пятницу вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас она (ВСК по вагнеровцам. - Ред.) стоит в повестке дня, кстати, на следующую неделю", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, ранее Арахамия проинформировал, что комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента планирует на заседании 17 мая рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.