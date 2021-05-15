Если Козак на лечении в Беларуси, то это уже жаль, - Данилов

Секретарь совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 14 мая на брифинге по итогам заседания СНБО выразил сожаление по поводу того, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак может проходить лечение в Беларуси.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, будет ли Украина добиваться экстрадиции Козака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Журналисты напомнили, что о том, что Козак лечится в Беларуси, говорил его коллега по фракции Виктор Медведчук.



"Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль. Я понимаю: лечение в любой другой стране. Я считаю, что если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, ну, жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые довели до такого состояния медицину", – ответил Данилов.

Он добавил, что с вопросом об экстрадиции стоит обращаться к правоохранительным органам.



"Я считаю, что Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же, он еще является народным депутатом", – добавил секретарь СНБО.

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