Если Козак на лечении в Беларуси, то это уже жаль, - Данилов
Об этом он сказал, отвечая на вопрос, будет ли Украина добиваться экстрадиции Козака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
Журналисты напомнили, что о том, что Козак лечится в Беларуси, говорил его коллега по фракции Виктор Медведчук.
"Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль. Я понимаю: лечение в любой другой стране. Я считаю, что если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, ну, жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые довели до такого состояния медицину", – ответил Данилов.
Он добавил, что с вопросом об экстрадиции стоит обращаться к правоохранительным органам.
"Я считаю, что Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же, он еще является народным депутатом", – добавил секретарь СНБО.