За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек, всего - 936 499, - Степанов

За минувшие сутки, 14 мая, в Украине вакцинировали от коронавируса 23 638 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степнов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, 936 499 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Львовской области ( 2 026), Киеве (1 652), Полтавской (1 512), Ивано-Франковской (1 378) и Одесской (1 364) областях.

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