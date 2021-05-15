Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова

Намерения властей России закрыть компанию "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, не повлияет на расследование.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 14 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Нет, (не повлияет). Фактаж у нас уже есть. Если внимательно посмотреть наш с (главой Службы безопасности Украины) Иваном Геннадьевичем (Бакановым) брифинг, мы к нему тщательно готовились. Если вы думаете, что что-то было сделано быстро, для пиара, – абсолютно нет. Там каждое слово было выверено... Последствием этого брифинга стало появление нардепа в Офисе генпрокурора. Мне кажется, что результат для того, чтобы мы зашли в уголовный процесс, в меру пресечения, стоил этого", – сказала она.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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