Пьяный водитель сбил четырех подростков на Луганщине. Погиб 14-летний парень, 13-летняя девочка в реанимации, - полиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое устроил пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой департамент коммуникаций полиции Луганской области.

Так, 14 мая в 22:51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.













Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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