Российские власти заблокировали банковские счета Радио Свобода в РФ

Россия заблокировала банковские счета Русской службы Радио Свобода. А судебные исполнители посетили редакцию и начали процедуры исполнительного производства, ускоряя выплату наложенных штрафов и начали инвентаризацию имущества московского бюро. Причина давления - нарушение противоречивого российского закона об "иностранных агентах".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Радио Свобода.

Московскому банку, в котором открыты счета Радио Свобода в России, передано приказ арестовать и заморозить их, чтобы добиться уплаты части штрафов - на этот раз речь идет о сумме в 5 млн рублей (сейчас это почти 1 млн 867 тысяч гривен). Они касаются тем временем только десяти судебных решений, по которым истек двухмесячный срок уплаты, с более чем полтысячи ожидаемых дел.

С января по май 2021 года российская государственная Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ("Роскомнадзор") составила и направила в суд 520 протоколов якобы о нарушении новых правил маркировки публикаций Радио Свобода и его проектам в России и в оккупированном украинском Крыму, которые были внесены Министерством юстиции России 2017 года в перечень медиа "иностранных агентов".

Компания РСЕ/РС, которая до этого придерживалась всех норм российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику. Радио отвергает такое определение и требование четко обозначать каждую публикацию стандартным текстом, который предназначен для "иностранных агентов".

Общая сумма штрафов, наложенных на Радио Свобода и его проекты, составляет около 70 млн рублей (сейчас более 26 млн гривен). Компания РСЕ/РС оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российским законодательством порядке, однако из более чем 250 представленных в настоящее время апелляций суд не удовлетворил ни одну.

Компания РСЕ/РС также оспаривает действия российских властей в Европейском суде по правам человека и обратилась в этот суд с просьбой в качестве меры пресечения запретить России взимать эти штрафы.

13 мая российское государственное агентство "ТАСС" сообщило, что один из судов в Москве отменил решение о назначении 140 штрафов против Радио Свобода - но из сугубо процессуальных соображений: их, мол, рассматривал не тот суд, который должен. Поэтому эти решения направлены на рассмотрение в "правильном" с точки зрения подсудности суде. При этом суд оставил в силе еще 117 штрафов на сумму почти в 29 миллионов рублей (около 10 млн 800 тысяч гривен).

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 13 мая отрицала предыдущие заявления представителей США, что действия Москвы против Радио Свобода нарушают права журналистов. По ее утверждениям, российские ограничения является свидетельством того, что Россия делает все для того, чтобы плюрализм СМИ "на практике был неотъемлемым элементом по-настоящему свободного общества", а заявления с американской стороны, мол, только "демонстрируют истинную роль РСЕ/РС как рупоров государственной пропаганды США" и еще раз подтверждают, что определение этой медиакомпании как иноагента "было присвоено правильно, и основания для этого есть".

Это заявление Захаровой отверг президент РСЕ/РС Джейми Флай. Он отметил, что компания продолжит бороться с "этими попытками Кремля цензурировать неудобную правду".

"Журналисты РСЕ/РС в России - это патриотические граждане России, не американцы, - заявил он. - Они подают независимые новости и информацию, чтобы их сограждане не "привыкали ко лжи и жили во лжи", как недавно сказал один из них".

"Нас не заставят замолчать, и мы не оставим свою российскую аудиторию", - отмечается в заявлении.

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