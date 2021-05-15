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Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях

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Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях
Совет национальной безопасности и обороны проведет специальное заседание, где обсудит пограничные области - Николаевскую, Херсонскую и Одесскую.

Об этом секретарь ведомства Алексей Данилов заявил во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом - Херсонская, Одесская, Николаевская область - сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время",- пояснил Данилов.

По словам секретаря СНБО, заседание может состояться через две недели. Однако сначала нужно, чтобы повестку дня утвердил президент Владимир Зеленский.

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Топ комментарии

  • Сергій Кулик 2955aac4
    шо ж произошло???!

    да это ж базовые области клована - в них-то как раз 90% за это чучелко голосовало.
    шо ж такое сталось, что надо "рассматривать ситуацию"?

    прошла любовь?
    завяли помидоры?
  • Владимир Иванец
    До зели дошло, что главная угроза Украине - его ватный электорат?! Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358 Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях - Цензор.НЕТ 2358
  • Roine S
    Зеле стало понятно наконец, что танки и арта, которую тащит туда паРаша - это неспроста. И что там нам сейчас Нептуны и Ураганы нужнее, чем асфальт, на котором "сидят" пиявки из ОПы.
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