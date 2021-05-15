Данилов анонсировал специальное заседание СНБО по ситуации в трех южных областях

Совет национальной безопасности и обороны проведет специальное заседание, где обсудит пограничные области - Николаевскую, Херсонскую и Одесскую.

Об этом секретарь ведомства Алексей Данилов заявил во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом - Херсонская, Одесская, Николаевская область - сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время",- пояснил Данилов.

По словам секретаря СНБО, заседание может состояться через две недели. Однако сначала нужно, чтобы повестку дня утвердил президент Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов