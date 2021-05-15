16 мая в Чернигове простятся с погибшим от пули снайпера старшим водителем мотопехотной роты 58 ОМПБр Павлом Колесником
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Седневскую территориальную громаду.
Так, в 10.20 начнется церемония прощания родных и близких у 1-го Черниговского городского патологоанатомического отделения (город Чернигов, ул. Пирогова, 1).
11.00-12.30 - ритуал захоронения и церемония прощания (митинг) около Кафедрального собора святой великомученицы Екатерины УПЦ Украины (город Чернигов).
13.30-14.30 - церемония захоронения на сельском кладбище поселка Новое Черниговского района.
На территории Седневской объединенной громады, в которую входит поселок Новое, объявлены дни траура в соответствии с распоряжением поселкового головы Сергея Маслова. Все развлекательные мероприятия на территории громады отменены, приспущены флаги на зданиях государственных учреждений.
Как сообщалось, 13 мая от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник.