16 мая в Чернигове простятся с погибшим от пули снайпера старшим водителем мотопехотной роты 58 ОМПБр Павлом Колесником

Завтра, 16 мая, в Чернигове состоится церемония прощания с Павлом Сергеевичем Колесником, 23.03.1982 года рождения, уроженцем поселка Новое Седневской территориальной громады Черниговской области, сержантом, старшим водителем мотопехотной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 13 мая в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Седневскую территориальную громаду.

Так, в 10.20 начнется церемония прощания родных и близких у 1-го Черниговского городского патологоанатомического отделения (город Чернигов, ул. Пирогова, 1).

11.00-12.30 - ритуал захоронения и церемония прощания (митинг) около Кафедрального собора святой великомученицы Екатерины УПЦ Украины (город Чернигов).

13.30-14.30 - церемония захоронения на сельском кладбище поселка Новое Черниговского района.

На территории Седневской объединенной громады, в которую входит поселок Новое, объявлены дни траура в соответствии с распоряжением поселкового головы Сергея Маслова. Все развлекательные мероприятия на территории громады отменены, приспущены флаги на зданиях государственных учреждений.

Как сообщалось, 13 мая от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 мая на Полтавщине простятся с погибшим защитником Украины, сержантом батальона "Айдар" Юрием Опришко (позывной Боня). ФОТО