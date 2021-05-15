Ожидаем, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства, - вице-премьер Стефанишина

Украина ожидает от Европейского Союза пересмотра политики соседства, и что этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы.

Об этом заявила вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы; что будет разработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, стремящихся к членству (в ЕС. – Ред.). И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - сказала она .

Стефанишина отметила, что Украина позитивно оценивает текущую ситуацию отношений с ЕС.

"В то же время мы считаем, что настало время начать пересмотр политики соседства. Мы надеемся, что эта работа начнется в 2022 году. И я знаю, что многие в европейских столицах готовы приобщиться к этой работе, и Украина сможет получить перспективу членства (в ЕС. – Ред.)", - подчеркнула она.

При этом она отметила, что "усталость от расширения действительно есть, и мы чувствуем ее в наших столицах".

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