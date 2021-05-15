Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы

Бывшего бойца армейского спецназа США приговорили к длительному тюремному сроку за шпионаж в пользу России. Питер Рафаэль Дзибински Деббинс получил 15 лет и 8 месяцев лишения свободы согласно приговору суда, вынесенному 14 мая.

Об этом сообщает ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Максимальное наказание за шпионаж в США – пожизненное заключение. Прокуратура просила суд дать обвиняемому 17 лет тюрьмы, адвокаты настаивали на пятилетнем сроке. Позиция защиты сводилась к тому, что российские спецслужбы угрозами склонили военнослужащего к сотрудничеству, и он нанес "минимальный ущерб" национальной безопасности США.

В ходе судебного заседания бывший "зеленый берет" Питер Деббинс подтвердил признательные показания, которые дал во время следствия, а также извинился перед народом США.

В августе 2020 года Министерство юстиции США сообщило об аресте бывшего бойца Сил специальных операций Армии США, подозреваемого в работе на российскую разведку. В ноябре Питер Рафаэль Дзибински Деббинс сознался в шпионаже.

Следствие установило, что с 1996 по 2011 годы "зеленый берет" поддерживал контакты с российской Службой внешней разведки и периодически посещал РФ. СВР дала ему агентурный псевдоним "Икар Лесников" и Деббинс подписал документ о сотрудничестве с российской разведкой.

Агент передал СВР секретные данные о своей службе в ССО на территории Грузии и Азербайджана, раскрыл имена и другую информацию о своих сослуживцах.

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