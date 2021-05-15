Еще одна смерть от COVID-19 зарегистрирована в ВСУ, всего болеет 487 человек
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования медицинских сил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели 24435 человек.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 109 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 89 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 51 603 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 3 284 военных медика. За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировано 308 человек.