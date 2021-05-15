Эпидзонирование Украины: Черкасская область перешла в "оранжевую" зону, остальные - в "желтой". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 мая в "оранжевой" зоне карантина находится только Черкасская область, остальные - в "желтой".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне на сегодняшний день находится только Черкасская область. Коэффициент выявления случаев инфицирования здесь составляет 20,8% при определенном показателе 20%.

Николаевская область, которая 14 мая попадала в "оранжевую" зону, снова вернулась в "желтую".

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Таким образом, в "желтой" зоне на сегодняшний день находятся: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и город Киев.