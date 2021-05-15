Вершбоу о поддержке Штатами Украины: Это месседж жесткой любви
Об этом заявил почетный член Атлантического Совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу во время онлайн дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности, посвященного Дню Европы в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Достаточно четко прозвучал сигнал о твердом намерении Соединенных Штатов помогать Украине в защите от российской агрессии, от диверсий и других гибридных проявлений, к которым прибегает Россия ради дестабилизации Украины. После такого сигнала не остается никаких сомнений, что свобода, безопасность Украины и ее окончательная евроатлантическая интеграция является важным приоритетом для администрации Байдена", - отметил Вершбоу.
В то же время, по его словам, острый аспект этого сигнала касался того, что Америка ожидает от Украины активизации реформ и борьбы с коррупцией.
"Суть послания заключается в том, что Украина должна укреплять свою демократию и верховенство права, чтобы эффективнее противостоять доминированию России, поскольку оборонных средств для этого недостаточно... Это так называемый месседж жесткой любви", - сказал Вершбоу.
Он отметил, что в США обеспокоены определенным откатом в вопросах реформ и борьбы с коррупцией в Украине.
"Особенно если вспомнить март 2020 года, когда несколько ключевых реформаторов были уволены из правительства. Мы видели, как приходила в упадок работа некоторых антикоррупционных органов, правовой системы, видели возвращение лиц, связанных с Януковичем, на ключевые позиции", - сказал член Атлантического Совета.
Он отметил, что даже если США будут предосталять масштабную оборонную помощь, "этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать неспособность Украины бороться с внутренним врагом так же эффективно, как она борется с врагом, перешедшим границу на Донбассе".