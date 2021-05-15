"Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!", - нардеп ОПЗЖ с ошибками поздравил коллег с Днем науки

15 мая в Украине отмечается День науки. Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, со скандалом защитивший недавно кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления", поздравил коллег с праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фейсбук" Кивы.

"Поздравляю коллеги с Днем науки!!!", - написал ученый Кива, допустив в предложении две пунктуационные ошибки (на письме обращения выделяются запятыми. - Ред.)

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"Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!))", - добавил депутат ОПЗЖ.







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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.