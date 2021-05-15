"Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Зубко подчеркнул: "ЗдОрово быть публичным человеком! Когда твою фамилию называет Президент Украины. Так действительно бывает, и твоя фамилия звучит:
- при решении сложных вопросов по ОРДЛО в ТКГ в Минске от второго Президента Украины Леонида Кучмы;
- при получении ордена Даниила Галицкого от третьего Президента Виктора Ющенко;
- при работе над сложными реформами с пятым Президентом Петром Порошенко;
- и во время визита во Францию и Германию от шестого Президента Зеленского.
Только для Януковича моя фамилия, как и фамилии многих других оппозиционных бизнесменов и политиков, раздражала.
Но точно не ожидал услышать свою фамилию после заседания СНБОУ. И такое бывает".
Он продолжил: "Но быть публичным человеком - не только здорово, это еще и ответственность. И поэтому каждый из нас, государственных деятелей, кто агитирует за движение в Европу и внедрение европейских стандартов публичности, должен отвечать на публичные вопросы, в том числе - где живешь, и сколько это тебе стоит".
"Я готов. Во время своей работы и народным депутатом Украины, и первым заместителем Администрации Президента, и в двух правительствах Украины никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем. Кстати, льготы для чиновников, действительно мы отменили в 2014 году", - написал экс-вице-премьер.
Зубко заявил: "Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа.
Я публичный человек, и поэтому публикую фото дома и фото платежных поручений за свое жилье - и во время работы в правительстве, и при президентстве Зеленского. Это не является государственной тайной".
"Может для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня - нет. Ни 58 тыс. грн в 2017 году, ни 69 тыс. грн в 2020 году, ни 104 тыс. грн в 2021 году за месяц. Очень хорошо помню, что "бесплатный сыр может быть только в мышеловке". Честь имею", - резюмировал политик.
Он также опублиуковал фото дома, где проживает и квитанции об оплате за жилье.
Напомним, что на заседании СНБО 14 мая 2021 года президент Владимир Зеленский поднял вопрос о земельных участках и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. СНБО поручили провести аудит этих сделок.