Спикер МИД Николенко о словах Путина об антиподе РФ: Танки и токсичные идеи "русского мира" не остановят трансформацию Украины в демократическое государство
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.
В МИД напомнили, что украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам.
"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей" русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины на современное европейское демократическое государство", - сказал Николенко.
В то же время, он отметил, что "географию изменить нельзя", а потому после завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.
"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - отмечают в МИД.
Как сообщалось, вчера Путин заявил, что Украину превращают в "антипод" РФ.