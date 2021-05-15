В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь

В селах, находящихся в пределах 50-70 километров от госграницы, в принципе отсутствует украинское телевидение

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С начала этого года мы получили обращения от всех глав приграничных территорий, а это Волынь, Ривне, Чернигов и Житомир, о том что в селах, которые находятся в пределах 50-70 километров от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение. Они живут в реалиях Белоруссии или Российской Федерации и узнают о каких-либо новостях в Украине через 2-3 недели. И в основном через искривленное видение, демонстрируемое российскими телеканалами", - заявил он на брифинге в Киеве в субботу.

По словам Щиголя, донесение украиноязычного вещания общественных телеканалов является основной задачей государства в период военной агрессии.

"Именно поэтому мы реализуем проект строительства нового мультиплекса, ведь он является одним из вопросов национальной безопасности", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

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