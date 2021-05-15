Новости

В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь

457934
В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь
В селах, находящихся в пределах 50-70 километров от госграницы, в принципе отсутствует украинское телевидение

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С начала этого года мы получили обращения от всех глав приграничных территорий, а это Волынь, Ривне, Чернигов и Житомир, о том что в селах, которые находятся в пределах 50-70 километров от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение. Они живут в реалиях Белоруссии или Российской Федерации и узнают о каких-либо новостях в Украине через 2-3 недели. И в основном через искривленное видение, демонстрируемое российскими телеканалами", - заявил он на брифинге в Киеве в субботу.

По словам Щиголя, донесение украиноязычного вещания общественных телеканалов является основной задачей государства в период военной агрессии.

"Именно поэтому мы реализуем проект строительства нового мультиплекса, ведь он является одним из вопросов национальной безопасности", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина построит телесеть с бесплатным доступом к 12 каналам, - решение СНБО

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Зато другие страны на 70 км в глубь Украини вещают свою точку зрения, и так на всей границе. Даже Молдова и Беларусь могут считать украинское приграничье на 70 км своими землями. И только украинцам все побоку, удивительно только как Украина дожила до своего 30 летия.
  • Helg1961
    И об этом подумали на тридцатом году независимости?! В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 1967 В селах, находящихся в пределах 50-70 км от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 8043
  • olele
    зараз це означає тільки те, що Україна по факту не контролює ці території
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости