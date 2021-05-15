"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине

Отсутствие в Украине нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, подозреваемого в государственной измене, пока не является критическим для продолжения расследования в отношении него.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отвечая на вопрос, намерены ли объявлять Козака в международный розыск, Венедиктова сказала, что пока следствие будет исходить из того, что он находится в стране.

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"Если мы господину Медведчуку инкриминируем организацию, то Козаку мы инкриминируем пособничество. В принципе, конечно, мы пойдем по закону и будем идти с тем, чтобы проводить следственные действия, исходя из того, что гражданин находится в стране. Но я уверена, что мы этого не добьемся, что-то у меня такой пессимизм профессиональный. Но все может быть. Возможно, завтра явится Козак и скажет: "Вы знаете, вам показалось, я все время находился в соседней области, и то, что вы там... Это ваше политически мотивированное решение". И такое может быть", – сказала Венедиктова.



На вопрос, является ли для следствия критически важным присутствие Козака в Украине, генпрокурор заявила: "Я считаю... Не хочу где-то подвести орган досудабного расследования и прокуроров, которые в группе прокуроров являются старшими прокурорами. Но я считаю, что нам на сегодня ничего не мешает двигаться по делу".

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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