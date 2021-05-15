Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль
392933
Начало работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе правительство создало Бюро экономической безопасности. Это будет новый аналитический орган, который заменит "знаменитую" налоговую милицию. Начало работы бюро станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом, ведь БЭБ - это конец "маски-шоу", это конец силовому давлению на бизнес и новый аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений", - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, 12 мая Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.