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Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль

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Бюро экономической безопасности - это конец "маски-шоу" и силовому давлению на бизнес, - Шмыгаль
Начало работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе правительство создало Бюро экономической безопасности. Это будет новый аналитический орган, который заменит "знаменитую" налоговую милицию. Начало работы бюро станет новой страницей в отношениях между государством и бизнесом, ведь БЭБ - это конец "маски-шоу", это конец силовому давлению на бизнес и новый аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений", - отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, 12 мая Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

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Топ комментарии

  • Марк Муржи
    Да!!Только шмаргаль забыл сказать , что 60-70 % состава этого бюро , это будут те же ворюги милиционеры из той же воровитой налоговой!!Так , что ни на что хорошее не надейтесь!! Всё это очередной обман Зе и Зе-команды!! Как обдирали народ , так и будут обдирать!! и Воровать!!
  • Олєкса Москаленко
    На рынке совесть продавали…
    За даром - три рубля кило.
    Все приценялись - но не брали,
    Товар не брендовый давно.



    Хватали: Жадность, наглость, зависть,
    Ложь раскупалась на «Ура».
    А совесть? -.Бантиком украсить
    И в сундучок сложить пора.


    Эд Дикий
  • дмитрий иванов 527db324
    Сегодня как раз общался с новоявленным гражданами Канады, украинцами, которых достали вкрай все эти бесконечные гавно-маски-шоу и которые свалили и открыли бизнес в Северной Америке. И сколько у нас таких людей уехало и ещё уедет. Руководство страны вообще отдаёт себе отсчёт, сколько вреда натворили все эти "правоохранители" с налоговиками и судами?
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