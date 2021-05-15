На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль

Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи предпринимателям. На сегодняшний день правительством выделено для этих целей 1 млрд гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Более 1 млрд грн уже выплатило государство людям и бизнесу, который находился в "красных карантинных зонах"", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон № 1358-IX "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

9 апреля закон вступил в силу.

Материальную выплату можно получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".