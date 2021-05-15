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Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

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Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказывается комментировать возможность занять должность министра здравоохранения.

Об этом он сказал он журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я в должности заместителя министра уже при третьем министре, и каждый раз при каких-то изменениях я слышу, что кто-то кому-то что-то предлагает. Некорректно с моей стороны коммуницировать сейчас то, что сказал премьер-министр", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кресло Степанова, вероятно, займет Ляшко, причина отставки - провал вакцинации, - Арахамия

Напомним, ранее  глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что новым министром здравоохранения, скорее всего, станет Виктор Ляшко. Максима Степанова отправят в отставку из-за слишком медленных темпов вакцинации.

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Топ комментарии

  • belge
    Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

    Кокетничает. Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны" - Цензор.НЕТ 6052
  • Лариса fb3d953c
    Хочеться спитати у Ляшка про досліди вакцинованих з магнітиками. В інтернеті щеплені притуляють магніт до місця щеплення і магніт тримається, а в інших місцях падає. Цікаво, що там у вакцинах, що вони притягують магніти. І чи привитий Ляшко, чи він робив на собі такий дослід. Хай зробить і викладе в інтернет. І ще, сьогодні пройшла інформація про те,що Норвегія відмовилась від вакцини Астрозенека ,бо від неї багато смертей і ускладнень. А наша ковішилд майже копія астрозенеки. Чи не відмовляється Ляшко від цієї вакцини, чи йому по барабану?
  • belge
    Ему по барабану.
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