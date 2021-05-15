Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль

Правительство предлагает новые справедливые изменения в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд гривен ежегодно.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, новации будут касаться большого и экспортно ориентированного бизнеса.

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"Это позволит дополнительно привлечь в бюджет ежегодно примерно 60 млрд грн. Мы также закрываем пробелы, которые существовали в налоговом кодексе и позволяли не платить налоги в Украине тем компаниям, которые здесь работают. Кроме того, продолжим закрывать лазейки по "скруткам", манипуляциям с налоговым долгом и теневым оборотом земель. Налоги для ФЛП, МСБ и людей не повышаются и не будут повышаться", - отметил глава Правительства.