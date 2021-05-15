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Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль

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Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль
Правительство предлагает новые справедливые изменения в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд гривен ежегодно.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, новации будут касаться большого и экспортно ориентированного бизнеса.

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"Это позволит дополнительно привлечь в бюджет ежегодно примерно 60 млрд грн. Мы также закрываем пробелы, которые существовали в налоговом кодексе и позволяли не платить налоги в Украине тем компаниям, которые здесь работают. Кроме того, продолжим закрывать лазейки по "скруткам", манипуляциям с налоговым долгом и теневым оборотом земель. Налоги для ФЛП, МСБ и людей не повышаются и не будут повышаться", - отметил глава Правительства.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    люой налог на предпринимателя оплачивает конечный потребитель Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 967.
    а так да,на людей повышать не будут...
    иканамисты,мля...
  • 18c49ed2
    Вопрос риторический. Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на украинские товары и услуги выросли в среднем до 40%.
  • vadym sestritsyn
    Привлечь - это типа оббобрать бизнес еще на 60 млрд
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