Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко

Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24-25 мая. Доступ к вакцинации будут иметь все, не зависимо от формы собственности учреждения, а также работники внеклассного образования.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Развозить и вакцинировать мы хотим с 24-25 мая. Будем вакцинировать работников образования, так как у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска и собрать их будет сложно. Для вакцинации будем использовать вакцину Pfizer, которую будем получать партиями на следующей неделе", - сказал он журналистам в субботу.

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Ляшко сообщил, что для этой волны вакцинации работников образования будут использованы 387 тысяч доз из 483 тыс.доз вакцины Pfizer, которые Украина получит, начиная со вторника следующей недели.

Ляшко отметил, что доступ к вакцинации будут иметь все работники образования, не зависимо от формы собственности учреждения, а также работники внеклассного образования.

Кроме работников образования, вакцинами, которые поступят на следующей неделе, будут вакцинировать представителей целевых групп, в частности, военнослужащих и медиков, которые не успели вакцинироваться ранее.

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Также Ляшко сообщил, что ранее были проваквинированы около 22 тыс. работников образования, которые примут участие в проведении внешнего независимого оценивания.

Для получения вакцины работники образования должны будут сообщить о своем желании руководителю учреждения образования.

Вакцинация сотрудников образования будет проводиться выездными вакцинальными бригадами.