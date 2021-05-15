"Северный поток-2" - это антиевропейский и антиукраинской проект. Лучший путь к справедливости - его остановить, - Яценюк

Украина обеспечила транзит газа в ЕС. Мы это гарантировали и выполнили свои обязательства, даже во время войны. Поддержка "Северного потока-2" - это нечестно со стороны наших европейских партнеров. Такое заявление сделал Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 15 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт форума.

"Северный поток-2" - это, без сомнения, антиевропейский, антиукраинский и пророссийский проект", - подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что как премьер-министр, а затем как председатель Киевского форума по безопасности, четко заявлял, что этот проект подорвет энергетическую стабильность и энергетическую независимость Украины, Польши, Словакии и всей Европы.

Россия получит преимущество, если "Северный поток-2" будет завершен, поэтому, подчеркнул глава КБФ, он удивлен лицемерием, с которым определенные стороны поддерживают этот проект: "Еще один циничный подход тех, кто поддерживает и защищает этот проект, заключается в нарративе, что он якобы усилит энергетический рынок Европы. Это неправда".

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"Россия - поставщик природного газа в Европейский Союз. Но дело не в том, кто добывает газ, а в том, кто его доставляет. И Украина уже обеспечила транзит газа в Европейский Союз. Мы это гарантировали и выполнили свои обязательства, даже во время войны, после начала российской агрессии против Украины", - подчеркнул он.

"Поэтому хочу очень четко сказать: это нечестно со стороны наших европейских партнеров, в частности Германии. Понимаю, почему они решили ускориться с "Северным потоком-2" - ведь после выборов за несколько месяцев Германия будет новое правительство, и неизвестно, кто станет новым канцлером", - отметил Председатель КБФ.

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"Это - политический проект. Это антиевропейский и антиукраинской проект. И лучший путь к справедливости - это остановить его", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Киевский Форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - Фонд Арсения Яценюка "Відкрий Украину".

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