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До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко

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До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко
В Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса. Они пойдут как для первой, так и второй прививок.

Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 15 мая, передет Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина. 

"Владелец завода Serum Institute of India, недавно приезжал в Украину и встречался с министром и с президентом (Украины Владимиром Зеленским - ред.). По словам министра, он пообещал, что в мае будет поставка CoviShield в объеме 500 тысяч доз", - сказал Ляшко.

По его словам, кроме партии вакцины CoviShield в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз южнокорейской AstraZeneca. По предварительным данным, препарат прибудет в страну 24-25 мая.

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"Они пойдут и для второй прививки, и для первой", - уточнил главный санитарный врач.

Он также добавил, что для людей, которые вакцинировались препаратом CoviShield с 24 февраля по 10 марта, уже зарезервирована вторая доза вакцины с последней поставки южнокорейской AstraZeneca от COVAX. "У них с 19 мая начинается прививка второй дозой", - отметил Ляшко.

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Источник: 
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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Всі міністри від ЗЕ будуть однакові, бо призначаються недоумком.
  • belge
    Есть подозрение, что и за Модерну, и за Пфайзер тут ни драк, ни очередей не будет. До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9776
  • Vasilij VG
    Задолбали клоуны своими "будет". До конца мая нам поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4678
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