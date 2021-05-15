Минздрав пересмотрит критерии для определения "зеленой зоны" эпидемиологической опасности, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует пересмотреть критерии для зеленой зоны епидемиологической опасности.

Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы меняем сейчас алгоритм определения ... Было заседание Государственной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где предложили пересмотреть индикаторы по "зеленой" зоне", - сказал Ляшко.

По его словам, один из действующих индикаторов - эпидпорог для гриппа и респираторных заболеваний - считается только на эпидемический сезон до конца апреля. Этот индикатор планируется изменить с учетом требований Европейского Союза.

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