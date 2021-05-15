С начала суток 15 мая террористы на Донбассе 6 раз нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток, 15 мая, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного. Из миномета 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино".
Кроме того, возле Марьинки враг два раза открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.