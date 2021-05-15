В латвийском сейме создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы, - Джапарова. ФОТО

В Сейме Латвии создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

Группа создана "для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыму и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Джапарова поблагодарила латвийских партнеров за поддержку Украины, в частности председателя комитета по иностранным делам Рихарда Колсу.

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Напомним, по замыслу украинских властей "Крымская платформа" должна стать площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа. Свое участие в нем подтвердили, в частности, президент Латвийской Республики Егилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Польши Анджей Дуда.

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