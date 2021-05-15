Главы МИД Молдовы Чокой и Грузии Залкалиани посетят Украину, чтобы обсудить евроинтеграцию трех стран

Министры иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани посетят Украину 17 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"17 мая и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетят Украину с совместным рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - сказано в нем.

Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры по теме европейской интеграции трех государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19

В этом контексте они также обсудят приоритеты развития инициативы Европейского союза "Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Армения) и подготовку к его саммиту в этом году.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные усилия по укреплению региональной безопасности.

В ходе встречи министры подпишут совместный меморандум и сделают заявления для прессы.