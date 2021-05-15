С начала года пассажиропоток украинских аэропортов упал на треть, - Госавиаслужба

В январе - апреле 2021 пассажиропоток через украинские аэропорты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 33,2% до 2,70 миллиона пассажиров в международном сообщении - на 34,2% и составил 2,39 миллиона пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

По данным ведомства, также за четыре месяца объемы пассажирских перевозок отечественных авиакомпаний сократились на 16,2% и составили 1,63 миллиона человек, в том числе международные - на 15,2% до 1,48 миллиона человек.

В течение января - апреля украинские авиакомпании выполнили 14900 коммерческих рейсов, что на 11,8% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, международных - 11 700 (сокращение - на 16,4%).

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