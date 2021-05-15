За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко

В Украине продолжается "Большая приватизация", в рамках которой в этом году планируют продать около 900 объектов.

Об этом сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"В списке на приватизацию уже находятся более 900 объектов. Первый квартал прошел достаточно успешно. По итогам проведенных аукционов 1 млрд грн должен зайти в бюджет. Мы ждем эти деньги. Каждый покупатель в течение месяца после выигрыша в аукционе должен заключить договор. А еще спустя максимум месяц должен оплатить деньги в бюджет. Приватизационный механизм работает, мы видим, что доверие инвестора вернулось", - рассказал Кошеленко.

По его словам, среди следующих объектов, которые сейчас готовят к приватизации — объединенная горно-химическая компания (ОГК) и АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик").

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"ОГК - это два горно-обогатительных комбината, расположенных в Днепропетровской и Житомирской области", - уточнил Кошеленко.

При этом заместитель председателя Фонда государственного имущества отметил, что те предприятия, которые попадают в перечень на приватизацию, как правило, уже имеют финансовые проблемы.

"Они не являются стратегическими. Они требуют инвестиций, поскольку оборудование изношено", - отметил Кошеленко.

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