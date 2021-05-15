У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко
Об этом во Львове на форуме депутатов "Европейской Солидарности" заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил, что у Зеленского для контроля над КСУ внесли норму об избрании судей в закон о сельских старостах.
"Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда? Где старосты - и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда они подвели в изменение порядка назначения старост", - возмутился Порошенко.
"Это позор для Украины. Это видел весь мир. И для чего они это делают? Потому что им нужен ручной Конституционный Суд, который бы не мешал, а то и помог строить авторитарный режим, узурпации власти", - отметил пятый президент.
"Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича уже мечтают о возвращении Конституции в редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти", - говорит Порошенко.
"Превратить парламентско-президентскую республику в офисно-президентскую", - иронизирует он.
"В феврале мы еще поддержали решение СНБО о закрытии прокремлевских каналов. Сейчас мы надеялись, что сразу же будут предъявлены обществу факты терроризма. Большинство убеждено, что власть руководствуется национальными интересами. Дальнейшие действия все больше убеждают в том, что такой мощный орган как СНБО Зеленского используется с целью создания режима личной власти", - констатирует Порошенко.
"Такой режим в условиях некомпетентного человека сам по себе создает угрозу национальной безопасности. Президентский видосик с заседания СНБО имеет более высокую юридическую силу, чем Конституция, законы Украины, решение Верховного Суда. И чем больше Зеленский становится подобным Януковичу, тем опаснее для страны", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы - все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский союз. И наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрыты", - предостерегает пятый президент.
"Украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию. Но это очень опасно в условиях войны против русского агрессора. Надо иметь ответственную государственную позицию. И не доводить угрозу существования государства на необходимость вашим больным представлениям об объеме вашей власти", - резюмирует Порошенко.