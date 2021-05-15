У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко

Назойливое желание нынешней власти подмять под себя Конституционный Суд крайне опасно для Украины.

Об этом во Львове на форуме депутатов "Европейской Солидарности" заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что у Зеленского для контроля над КСУ внесли норму об избрании судей в закон о сельских старостах.

"Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда? Где старосты - и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда они подвели в изменение порядка назначения старост", - возмутился Порошенко.

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"Это позор для Украины. Это видел весь мир. И для чего они это делают? Потому что им нужен ручной Конституционный Суд, который бы не мешал, а то и помог строить авторитарный режим, узурпации власти", - отметил пятый президент.

"Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича уже мечтают о возвращении Конституции в редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти", - говорит Порошенко.

"Превратить парламентско-президентскую республику в офисно-президентскую", - иронизирует он.

"В феврале мы еще поддержали решение СНБО о закрытии прокремлевских каналов. Сейчас мы надеялись, что сразу же будут предъявлены обществу факты терроризма. Большинство убеждено, что власть руководствуется национальными интересами. Дальнейшие действия все больше убеждают в том, что такой мощный орган как СНБО Зеленского используется с целью создания режима личной власти", - констатирует Порошенко.

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"Такой режим в условиях некомпетентного человека сам по себе создает угрозу национальной безопасности. Президентский видосик с заседания СНБО имеет более высокую юридическую силу, чем Конституция, законы Украины, решение Верховного Суда. И чем больше Зеленский становится подобным Януковичу, тем опаснее для страны", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы - все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский союз. И наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрыты", - предостерегает пятый президент.

"Украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию. Но это очень опасно в условиях войны против русского агрессора. Надо иметь ответственную государственную позицию. И не доводить угрозу существования государства на необходимость вашим больным представлениям об объеме вашей власти", - резюмирует Порошенко.