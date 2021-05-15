120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко

В Министерстве иностранных дел ищут способы вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в секторе Газа, охваченном боевыми действиями.

Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко сообщил в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - заявил он.

Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.

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В МИД добавили, что держат эту ситуацию на особом контроле.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

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