Китай впервые посадил на Марсе свой космический аппарат

Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) 15 мая приземлился на Марсе. До сих пор высадку на Красную планету удалось осуществить только США.

Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA), передает Цензор.НЕТ.

По данным агентства "Синьхуа", китайский космический корабль успешно доставил исследовательский ровер на поверхность Марса, информирует Голос Америки.

Запуск межпланетной станции "Тяньвэнь-1" был произведен 23 июля 2020 года. Космический корабль достиг марсианской орбиты в феврале, после чего более двух месяцев изучал поверхность красной планеты в поисках наилучшего места для посадки.

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Марсоход "Чжуронг" оснащен оборудованием, предназначенным для изучения климата, атмосферы, поверхности и грунта Марса. Он также будет искать следы жизни на Марсе.