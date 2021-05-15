Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов

Заявление Путина, что "Украину превращают в анти-Россию" - это угроза в связи с уголовным делом, где выдвинуты прямые подозрения против Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака, а также против самого президента Путин и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Поскольку Украина приняла закон о заочном осуждении, теперь Путин и Дмитрий Козак должны быть также привлечены к ответственности за агрессию и оккупацию Крыма, которые стали основой обвинения против Медведчука, и получить заочный приговор. Согласно тексту подозрения, Медведчук совершил государственную измену и нанес ущерб Украине на 38 миллиардов гривен в результате преступного сговора с Путиным и замглавы АП РФ Дмитрием Козаком, который на данный момент является куратором отношений с Украиной.

Полагаю, что после публикации таких прямых улик и общения Медведчука с Кремлем он и его окружение подлежат не суду, а немедленному задержанию как российская агентура, пособники оккупантов в ходе боевых действий. И надо использовать Медведчука как обменный фонд - для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина истязают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов

После угроз Путина недопустимо содержать Медведчука под домашним арестом - Россия сделает все возможное для его спасения, не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковичу. Медведчук должен содержаться под стражей", - уверен журналист.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Также читайте: "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

Читайте также: Венедиктова обещает сделать все, чтобы в "деле Медведчука" не было геополитики