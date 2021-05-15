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Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение

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Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение
Президент Украины Владимир Зеленский назвал символичным, что в третью субботу мая в Украине отмечают сразу два праздника - День Европы и День науки, потому что оба они - о прогрессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.

"Украинская наука всегда была и будет для государства сверхважной. Не только благодаря мировой славе, которую уже принесла, а прежде всего потому, что работа наших ученых, их изобретения и открытия дают реальную пользу и служат именно нашему народу и нашей стране. Служат безопасности и конкурентоспособности нашего общества, эффективности институтов. Это чувствуется особенно сейчас - во время войны и защиты нашей государственности работа научного сообщества приобретает в десятки раз большее значение", - подчеркнул он.

Президент добавил, что есть немало ученых, которыми гордится страна. В этом контексте Зеленский упомянул Владимира Вернадского, Ивана Пулюя, Владимира Симиренко, Александра Богомольца, Илью Мечникова, Николая Амосова, Олега Антонова, Игоря Сикорского, Сергея Королева и Бориса Патона.

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Глава государства напомнил, что с 2022 года имя Патона будет носить Национальная премия в области науки и техники.

"Уверен, что и в дальнейшем украинские имена будут гордо звучать в разговорах о мировой науке. Искренне поздравляю всех работников науки! И желаю всем нам работать так, чтобы наука в Украине всегда была сферой наибольшего внимания", - подытожил Зеленский.

Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение 01

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Топ комментарии

  • Антон Ламехуза
    Киву не забыл?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Одна лише дисертація генітальнішего науКівця Киви чого варта !!!))
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение - Цензор.НЕТ 1113
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