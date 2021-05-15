Благодаря быстрой кампании по вакцинации в Италии число случаев заражения COVID-19 снизилось на 80%, смертность - на 95%, - Reuters

Согласно итальянскому исследованию, через пять недель после первой дозы вакцины число случаев заражения COVID-19 среди взрослых всех возрастов снизилось на 80%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Первое такое исследование, проведенное страной Европейского союза по реальным результатам кампании иммунизации, было осуществлено Национальным институтом здравоохранения Италии (ISS) и Министерством здравоохранения среди 13,7 миллиона человек, вакцинированных по всей стране.

Ученые начали изучать данные со дня начала кампании вакцинации в Италии, 27 декабря 2020 года, до 3 мая 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко

Анализ показал, что риск заражения SARS-CoV-2, госпитализации и смерти постепенно снижался.

"Через 35 дней после приема первой дозы число инфекций снизилось на 80%, количество госпитализаций на 90% и смертность снизились на 95%", - говорится в сообщении ISS.

"Эти данные подтверждают эффективность кампании вакцинации и необходимость быстрого охвата населения, чтобы положить конец чрезвычайной ситуации", - заявил президент ISS Сильвио Брусаферро.

Среди почти 14 млн лиц, включенных в итальянское исследование, 95% тех, кто был вакцинирован Pfizer и Moderna, завершили цикл вакцинации, в то время как ни один из тех, кто получил AstraZeneca, не получил вторую дозу.

Также читайте: Италия с 16 мая отменяет карантин для туристов из стран Евросоюза

До сих Италия следовала рекомендациям производителей, вводя вторую дозу Pfizer через три недели после первой, вторую дозу Moderna после четырехнедельного перерыва и вторую дозу AstraZeneca после 12-недельного перерыва.

По состоянию на утро субботы около 8,3 миллиона итальянцев, или 14% населения, были полностью вакцинированы, а около 10 млн человек получили первую прививку.

Напомним, в ноябре 2020 года суточный прирост заболевших COVID-19 в Италии временами превышал 40 тыс. человек. Через месяц он сократился до 20 тысяч. При этом 3 декабря врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 993 пациентов с коронавирусом. Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.