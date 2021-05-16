Участников "Крымской платформы" пока объявлять не будут, чтобы избежать провокаций со стороны РФ, - Джапарова

Информация о том, лидеры каких стран примут участие в первом саммите "Крымской платформы", пока оглашаться не будет.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что "Крымская платформа" - это угроза их территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности", - отметила Джапарова.

Тем не менее, уже есть ряд подтверждений участия первых лиц государств в саммите.

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"Для нас ключевое, чтобы это было присутствие на наивысшем уровне, то есть, это лидеры, это первые лица государств. Есть ряд подтверждений. Например, председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал о своем визите, о том, что он приедет на саммит. Но все остальные подтверждения мы пока предпочитаем держать в секрете. Конечно, эта информация будет обнародована чуть ближе к периоду саммита", - рассказала заместитель министра.

Странами-участницами саммита будет принята декларация. Сейчас проект этого документа разрабатывается. Джапарова подчеркнула, что "это очень кропотливая работа", так как под декларацией поставят подписи лидеры государств, тем самым страны возьмут на себя обязательства выполнять изложенные в ней положения.

"Под каждым словом, под каждой запятой подписываются страны. Это становится не просто позицией Украины, это становится позицией этих стран. И конечно, страны очень внимательны к этим словам (в тексте документа. - Ред.), потому что они несут в себе природу их политики, несут в себе обязательства", - пояснила она.

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Как сообщалось, "Крымская платформа" - это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины. Он имеет целью повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма; ответы вызовам безопасности; усиление международного давления на Россию; предупреждения дальнейших нарушений прав человека; защиту жертв оккупационного режима; и в конце концов деоккупации Крыму. Украина активно предлагает другим присоединиться к этой международной инициативы.

Первый саммит международной "Крымской платформы" запланирован на 23 августа в Киеве. Сейчас идет подготовительная работа в этом направлении.