Байден в разговоре с президентом Палестины Аббасом: ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля

Президент США Джо Байден 15 мая провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно опубликованной на сайте президента США информации, в разговоре с Нетаньяху Байден подтвердил "решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе" и осудил нападения на города. Он приветствовал заявления премьер-министра и других лидеров против актов ненависти и призвал к дальнейшим действиям "по привлечению к ответственности воинствующих экстремистов и установлению спокойствия". Кроме того, лидеры обсудили напряженность в Иерусалиме "и выразили общее желание, чтобы Иерусалим стал местом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий и любого происхождения".

При общении с президентом Палестины Байден выразил приверженность США укреплению американо-палестинского партнерства. Он повторил посылы, что Иерусалим должен стать местом мирного сосуществования всех людей, а права палестинцев должны соблюдаться.

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"Президент Байден проинформировал президента Аббаса о дипломатическом взаимодействии США по продолжающемуся конфликту и подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля. Они выразили общую обеспокоенность тем, что ни в чем не повинные гражданские лица, включая детей, трагически погибли в результате продолжающегося насилия. В этой связи он подчеркнул недавнее решение США возобновить оказание помощи палестинскому народу, включая экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа", - говорится в публикации на сайте президента США.

Байден также выразил уверенность, что урегулировать ситуацию два государства должны за столом переговоров.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.