В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ

Террористы оккупированной Донетчины объявили о проведении контрольного сбора местных жителей, зачисленных в "мобилизационный резерв".

Согласно подписанному главарем террористов Денисом Пушилиным "указу", будет проведено "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Как утверждается в "документе", цель сбора - "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".

Отдельным пунктом "министерству внутренних дел" поручено оказывать содействие "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих запасе, в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов военного комиссариата, без уважительных причин".

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Террористы ОРДО с 17 по 22 мая проведет учения, в которых задействует незаконные вооруженные формирования. Мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины". Об аналогичных учениях объявили и в ОРЛО. Они пройдут совместно с ОРДО.