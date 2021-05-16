За минувшие сутки 16 нарушений режима "тишины", ранен воин. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра у ряда населенных пунктов, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.
Отмечается, что вблизи населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Вблизи н.п. Пески оккупанты три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении наших позиций, у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.
У населенных пунктов Широкино и Невельское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В пригороде Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
"Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Около Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов", - следует из сообщения.
"Вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 16 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.