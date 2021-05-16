За минувшие сутки 16 нарушений режима "тишины", ранен воин. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра у ряда населенных пунктов, - ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За минувшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Вблизи н.п. Пески оккупанты три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении наших позиций, у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.

У населенных пунктов Широкино и Невельское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В пригороде Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Около Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов", - следует из сообщения.

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"Вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 16 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.