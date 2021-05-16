Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке права Израиля на самозащиту, но выразил опасения из-за безопасности журналистов

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил решительную поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных ударов "Хамаса" и других "террористических" группировок.

О разговоре Байдена с Нетаньяху сообщил Белый дом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Он также осудил эти неразборчивые атаки на города и поселения по всему Израилю, говорится в сообщении.

В то же время он также выразил опасения по поводу безопасности журналистов и подчеркнул необходимость их защиты, добавили в Вашингтоне.

В офисе Нетаньяху об этом разговоре сообщили, что израильский премьер поблагодарил президента США за "недвусмысленную поддержку права Израиля на самозащиту".

При этом, говорится в этом сообщении, премьер Нетаньяху подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать причинения вреда непричастным к насилию лицам. В частности, заявили в Израиле, доказательством этого является то, что из зданий, в которых содержатся "террористические цели" и по которым наносит удары Армия обороны Израиля, эвакуируют непричастных перед ударами.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.