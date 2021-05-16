В Украине за сутки от COVID-19 умерли 133 человека, зафиксированы 3 620 новых случаев заражения, свыше 2 тыс. госпитализированы

3 620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине на утро 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 2 208 человек;

▪️летальных случаев - 133;

▪️выздоровели - 7 921 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 38 911 (в том числе методом ПЦР - 17389, методом ИФА - 3848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17674).

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Кроме этого, сообщается, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 153 864 человека;

🔺выздоровели - 1 857 724 человека;

🔺летальных случаев - 48 075;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9841788.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.